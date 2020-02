Esses resultados "refletem os acordos finais concluídos com as autoridades para encerrar as investigações de conformidade, bem como um encargo relacionado à revisão das nossas previsões de contratos de exportação para o A400M", afirmou o presidente executivo da Airbus Guillaume Faury, citado no comunicado de imprensa.A Airbus celebrou um acordo em 31 de janeiro com as autoridades judiciais francesas, britânicas e norte-americanas para evitar processos em casos de corrupção à margem da celebração de contratos.Este caso, que ameaça o gigante aeronáutico, com 134.000 trabalhadores e grande contribuinte líquido para o comércio externo da Alemanha e da França, contribuiu para a mudança da equipa dirigente do grupo europeu.Este assunto remonta a 2014 e refere-se a uma série de omissões e inexatidões sobre a identificação e o papel de alguns intermediários que intervieram à conta da Airbus para conseguir contratos civis e militares.O fundo da questão é que, ao receber créditos para a exportação de agências governamentais na Europa, a Airbus era obrigada a mencionar os intermediários envolvidos nos seus contratos e se não o fizesse expunha-se a processos penais.A Airbus decidiu suspender a utilização de consultores e adotou uma operação de transparência para procurar uma saída negociada com as autoridades dos países para evitar uma condenação.Nos Estados Unidos, o departamento de Justiça também abriu um processo por uma possível infração da regulamentação sobre a venda de armas.