Airbus apresenta jato ‘falcão’ que faz lembrar caça do Star Wars

A Airbus apresentou um modelo de jato elegante, semelhante a um falcão, com motores duplos montados na parte de trás, que encaixaria muito bem em filmes da saga Star Wars.

O modelo de demonstração de dois metros, exibido no Singapore Airshow na terça-feira, possui o chamado corpo de asa mista, projetado para reduzir o consumo de combustível.

A Airbus testou o modelo, denominado Maveric, em junho do ano passado em França e dará seguimentos aos voos até o segundo trimestre de 2020, disse a fabricante de aviões de Toulouse.

"Precisamos destes modelo de demonstração para avaliar o potencial como projetos viáveis e seguros", disse Jean-Brice Dumont, vice-presidente executivo de engenharia da Airbus.

"Precisamos dessas inovações, dessas tecnologias para enfrentar o nosso desafio ambiental."

Fabricantes de aviões e companhias aéreas exploram novos projetos para reduzir o consumo de combustível e diminuir as emissões de carbono. Combinar as asas com a fuselagem para diminuir a resistência é uma das várias soluções possíveis.

O Maveric tem potencial de reduzir o consumo de combustível em até 20% em comparação com as atuais aeronaves e oferece possibilidades para diferentes sistemas de propulsão e designs de cabine, de acordo com a Airbus.