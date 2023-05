António de Sousa renuncia ao cargo de vogal da administração da Brisa

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

António José Lopes Nunes de Sousa renunciou ao cargo de vogal do conselho de administração da Brisa, informou a concessionária através de um comunicado enviado àA renúncia produz efeitos desde esta segunda-feira, dia 8 de maio.A notícia surge depois de, na semana passada, os acionistas terem reconduzido Vasco de Mello e António Pires de Lima, aos cargos de presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva, respetivamente, até 2025.Além disso, na altura, os acionistas decidiram ainda nomear Sofia Cardoso de Menezes para presidente do Conselho Fiscal, a primeira mulher a exercer este cargo no grupo.A Brisa tem como acionistas maioritários o consórcio formado pela APG Asset Management, pelo Serviço Nacional de Pensões da República da Coreia e pela Swiss Life Asset Managers, a par da José de Mello Investimentos.