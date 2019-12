Boeing envia documentação "preocupante" ao Congresso sobre o 737 MAX

Dois acidentes na Indonésia (2018) e na Etiópia (2019), com aquele aparelho, em menos de cinco meses, mergulharam a Boeing na mais grave crise da sua história.



O presidente-executivo da empresa anunciou a demissão após a empresa ter comunicado que iria suspender o fabrico da aeronave. Em finais da semana passada a empresa anunciou que iria suspender o fabrico dos 737 MAX a partir de janeiro devido ao atraso da Administração Federal da Aviação, dos EUA, em autorizar o regresso deste modelo às operações – dado que aquela entidade reguladora especificou que não daria a sua aprovação antes de 2020.



Esta notícia da suspensão da produção intensificou a queda das ações em bolsa, mas o anúncio da saída de Muilemburg foi bem recebida pelos mercados, com a construtora aeronáutica a somar perto de 3%.



Dennis Muilenburg vai ser substituído por David Calhoun.

A construtora aeronáutica Boeing enviou novos documentos ao Comité de Transportes do Congresso dos EUA que indiciam "um quadro muito preocupante" da resposta da empresa às preocupações de segurança sobre o 737 MAX, disse fonte da instituição parlamentar.A Boeing enviou os documentos na noite de segunda-feira, 23 de dezembro, poucas horas depois do anúncio da demissão do seu presidente-executivo, Dennis Muilenburg, disse o assistente do comité que está atualmente a investigar o 737 MAX, uma aeronave cujas encomendas estão suspensas desde 13 de Março, após dois acidentes fatais.