Carris reforçou em 64% número de motoristas mulheres

Nos últimos cinco anos a Carris contratou mais 64% de motoristas ou guarda-freios mulheres.



Segundo os números oficiais da Carris, divulgados ao Público, no total a Carris conta com mais de 2.500 colaboradores, dos quais 281 são mulheres (11%). Destas, quase metade (47,5%) entraram na empresa desde 2017.



No caso de motoristas da Carris, entre o universo de 1.800 tripulantes encontramos 133 mulheres (7%).

Leia Também Recorde de 23 startups europeias fundadas por mulheres chegaram ao "exit" em 2021

Das 281 funcionárias da Carris, escreve o Público, quase metade (48%) são motoristas ou guarda-freios, seguidas das áreas administrativas (22%) e dos cargos de chefia (12%), sendo que seis destas integram as chefias de primeiro nível, isto é, são diretoras da empresa.



A Carris garante ao Público que não coloca "qualquer barreira à contratação de mulheres", nem faz "distinção nos processos de recrutamento", mas justifica os números com o facto de as mulheres se candidatarem menos do que os homens, em particular, às áreas operacionais de tráfego e de manutenção.