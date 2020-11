CEO da Ryanair vê "invasão das praias" da Europa após vacina

Uma vacina contra a Covid-19 pode desencadear um aumento exponencial de viagens às margens do Mediterrâneo já no próximo ano, de acordo com o CEO da Ryanair.





O CEO da Rynair, Michael O’Leary, disse à Bloomberg que está "razoavelmente otimista" com o desenvolvimento da vacina da norte-americana Pfizer e acredita que a administração da mesma diminuirá as restrições impostas à circulação aérea, permitindo, desta forma, que o tráfego volte à normalidade.





"Acho que as praias de Espanha, do Algarve, das Canárias, Baleares, Grécia e Itália vão ser invadidas depois do surgimento de uma vacina", disse O’Leary na conferência anual World Travel Market na terça-feira (dia 10 de novembro). "Realmente veremos um aumento no turismo europeu no próximo ano", reforçou ainda O’Leary à Bloomberg.





A Ryanair planeia aumentar o número de passageiros, disse o CEO, justificando que só assim será possível garantir que as tarifas não voltam a atingir níveis mais altos nos próximos quatro anos.

O’Leary disse ainda à Bloomberg que é da opinião de que grande parte da população europeia está ansiosa para retomar às férias e viagens, salientando que a sua própria família está desejosa de puder voltar às praias algarvias.





As negociações quanto ao aumento dos voos continuam em andamento. Para o CEO este inverno será mais fraco do que os transatos, ainda que possa existir algum retorno na altura do Natal.





A Ryanair está a aumentar a sua frota, à medida que outros a diminuem. A companhia aérea planeia receber 30 jatos Boeing 737 Max 200 até ao próximo verão. O’Leary reiterou, além destes serão adquiridos mais 60 novos aviões em 2022. Em cima da mesa está ainda em discussão a compra de mais aviões do mesmo modelo, que está prestes a deslocar depois de ter interrompido os seus voos, por ter causado dois acidentes fatais.