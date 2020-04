Concessionárias dão moratória às transportadoras no pagamento de portagens

As concessionárias de autoestradas nacionais acertaram que o pagamento de portagens por parte das empresas de transporte de mercadorias passa a ser feito mensalmente. A medida vai prolongar-se por três meses depois do fim do Estado de Emergência.

As concessionárias de autoestradas, através da Via Verde, avançaram com uma moratória para o pagamento de portagens às empresas transportadoras de mercadorias.





Em comunicado, a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem (APCAP) afirma que "numa resposta rápida às necessidades imediatas das empresas transportadoras de mercadorias, as concessionárias acertaram que o pagamento de portagens passa a ser feito mensalmente, permitindo a todos uma melhor gestão da tesouraria numa fase decisiva para a atividade económica".