Confederação do Turismo sabia da solução anunciada por Pedro Nuno Santos

O Governo informou a Confederação de Turismo sobre a decisão anunciada, que constava do despacho revogado, para a solução do aeroporto de Lisboa recorrendo ao Montijo e a Alcochete.



O presidente da Confederação de Turismo, Francisco Calheiros, disse que "um dia antes" do anúncio teve uma "conversa" com o ministro das Infraestruturas e Habitação durante a qual "foi informado que ia ser anunciada" a decisão sobre o aeroporto.



Quando questionado pelos jornalistas sobre se tinha conhecimento da decisão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre o novo aeroporto, tal como aconteceu com o presidente da Câmara de Lisboa, Francisco Calheiros disse: "Tivemos conhecimento que essa decisão ia ser anunciada".





Na altura Francisco Calheiros aplaudiu a decisão defendendo que "não é aceitável" que o país discuta e aguarde por uma solução, frisando que a falta de um novo aeroporto "não tem impacto apenas em Lisboa, tem impacto também para o Alentejo", por exemplo.





Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, tinha sido informado "em privado" da decisão anunciada por Pedro Nuno Santos.



No Twitter, Carlos Moedas escreveu, na altura, que "Lisboa precisa de um novo aeroporto o mais rapidamente possível", escreveu o presidente da Câmara de Lisboa no Twitter, logo após o anúncio do despacho ministerial, na quarta-feira. Sem citar Pedro Nuno, Moedas notou que a "escolha deve ser técnica" e não pode servir de "arremesso partidário", frisando ainda que "é ao Governo que compete decidir".