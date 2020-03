De acordo com Ursula von der Leyen, no passado fim de semana verificaram-se problemas em algumas fronteiras da UE e, em alguns pontos transfronteiriços, registaram-se inclusive "mais de 40 quilómetros de fila e esperas de até 18 horas".



"Isto tem de parar", vincou, defendendo que, "especialmente em tempos de crise, [...] os mantimentos devem estar disponíveis para a população e os medicamentos, equipamentos de proteção e outros bens necessários têm de chegar aos hospitais e aos profissionais de saúde".



A ideia, segundo Ursula von der Leyen, é que estas vias verdes estejam "disponíveis para veículos que transportem todo o tipo de bens", visando "garantir a livre circulação de bens" e evitar "atrasos e problemas de escassez".



"As medidas que estamos a adotar para conter a propagação do vírus estão a abrandar ou até impedir a circulação", aponta.



No vídeo, Ursula von der Leyen argumenta, ainda, que "os governos nacionais devem suspender restrições como limitações na circulação durante o fim de semana ou à noite" e ainda "reduzir a burocracia para os condutores de mercadorias".



"Os testes médicos nas fronteiras podem ser úteis e usados como medida complementar contra o vírus, mas devem ter em conta a livre circulação de bens", adianta.



Nesta mensagem, a líder do executivo comunitário afirma ainda que "o combate ao vírus vai demorar algum tempo", pelo que apela à proteção do mercado único europeu como forma de "vencer essa batalha".



Numa altura em que existem várias restrições à circulação dentro da União Europeia (UE), no seguimento de medidas adotadas pelos Estados-membros para tentar conter o surto do novo coronavírus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresenta aos países orientações práticas para garantir o transporte contínuo de mercadorias através de vias verdes.Reconhecendo que "o surto tem um impacto tremendo" no fluxo de bens a nível europeu, a responsável recomenda que "cruzar uma fronteira numa 'via verde' deve demorar, no máximo, 15 minutos", ideias defendidas num vídeo publicado esta tarde.