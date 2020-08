CP quer comboios entre a Gare do Oriente e Cascais

A CP quer avançar com comboios diretos entre a Gare do Oriente e Cascais, segundo o Diário de Notícias. O plano faz parte do contrato de serviço público assinado entre a transportadora ferroviária e o Estado, o qual prevê um investimento de 540 milhões de euros em material circulante durante esta década.

A concretização da ligação direta Gare do Oriente e Cascais depende, contudo, da IP –Infraestruturas de Portugal e da aquisição de 18 automotoras elétricas, detalha o DN/Dinheiro Vivo.

Além disso, a ligação só poderá ser feita com o desnivelamento do troço ferroviário entre Alcântara-Terra e Alcântara-Mar e a construção de uma estação subterrânea de Alcântara-Terra. Uma operação que terá um custo 200 milhões de euros e que poderá ficar concluída em 2027 ao abrigo do programa de investimentos para 2030.