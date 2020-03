Procura de viagens de longo-curso da CP caiu 85% devido à pandemia. Diariamente haverá 12 circulações do Alfa Pendular e 40 do serviço Intercidades.

A CP diz que em alguns comboios de longo-curso houve mesmo situações sem qualquer procura.



A informação detalhada sobre os comboios suprimidos será divulgada até ao final do dia de hoje no seu 'site'.



Já quanto aos comboios urbanos, a empresa indicou que a redução média da procura é de 70%.



A CP está ainda a dar cumprimento à exigência do Governo de limitar a lotação dos transportes públicos, pelo que a venda de lugares para os comboios Alfa Pendular e Intercidades, que têm reserva, está limitada a partir de hoje a um terço da sua capacidade.



Já nos comboios urbanos, sem reserva de lugar, a CP disse que está a fazer a "monitorização permanente das suas taxas de ocupação" para avaliar necessidades de "ajustamentos que se revelem necessários e possíveis, no contexto dos recursos humanos e materiais disponíveis".



Na semana passada, em 17 de março, a CP tinha anunciado já a redução de 350 ligações diárias para 1.050, adequando assim a oferta de viagens à procura, que então tinha recuado 60%.



Dois dias depois, em 19 de março, indicou que reforçou a linha de Sintra face à procura elevada nos primeiros comboios da manhã, tendo em conta a monitorização feita nesses comboios.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.



