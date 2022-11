CP transportou mais 3% de passageiros do que em 2019

A Comboios de Portugal (CP) transportou nos primeiros nove meses do ano cerca de 109 milhões de passageiros, o que se traduz num aumento da procura em 63%, quando comparado com o mesmo período de 2021, revelou a empresa em comunicado.Tendo como referência 2019, o último ano pré-pandemia, a CP transportou mais 3% de passageiros, tendo os proveitos de tráfego, que se fixaram em 185 milhões, ficado abaixo, em 10%, dos valores registados nesse período.De acordo com o mesmo documento, o aumento foi transversal a todos os serviços, tendo sido mais acentuado no serviço Alfa Pendular que registou um acréscimo de 152% relativamente a 2021, totalizando 1,4 milhões de passageiros transportados, seguido do Intercidades, com cerca de 2,8 milhões de passageiros, mais 80% comparado com o mesmo período do ano passado.Nos comboios regionais verificou-se uma variação positiva de 65%, com oito milhões de passageiros transportados.Nas grandes cidades, os urbanos de Lisboa registaram um incremento de 61%, com 81 milhões de passageiros, os urbanos do Porto transportaram 15 milhões de passageiros, mais 65% e, finalmente, os urbanos de Coimbra contaram com 648 mil pessoas, mais 52% relativamente aos primeiros nove meses de 2021.