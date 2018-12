Crescimento de passageiros e voos nos aeroportos nacionais abrandou na época alta

Os aeroportos nacionais continuam a ver aumentos no número de voos e de passageiros – mas, de Julho a Setembro, o ritmo de crescimento foi inferior ao dos três meses anteriores.





No terceiro trimestre, aquela que é considerada a época alta do turismo por incluir os meses de Julho e Agosto, Portugal recebeu 67,2 mil voos comerciais – um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Este crescimento é, contudo, inferior aos 5,7% atingidos no segundo trimestre do ano.





O número de passageiros segue a mesma tendência: ascendeu aos 17,6 milhões no terceiro trimestre, um crescimento homólogo de 4,3%, que compara com os 6,9% do segundo trimestre.





O aeroporto de Lisboa liderou no movimento de passageiros, acolhendo 8,5 milhões, o equivalente a quase metade – 48,5% - do movimento a nível nacional. No último trimestre, o aumento tinha sido de 10,7% e a quota ligeiramente superior. Também o Porto modera o crescimento de 11,1% para 9,1% entre os trimestres, contando agora 3,5 milhões de passageiros. Funchal e Ponta Delgada recuperam e voltam à tendência de crescimento, que sucedem a quebras no fluxo de passageiros. Já Faro continua a perder, reduzindo a quantidade de passageiros em 3,6%, quando no período anterior já tinha perdido 1,4%.



Segundo um relatório do Banco de Portugal, publicado esta terça-feira, 18 de dezembro, apesar de o crescimento do turismo nos últimos anos ser notável, a instituição considera que ainda há margem de crescimento. A comparação internacional indica que, tanto ao nível de chegadas de turistas em percentagem da população como na despesa em turismo de não residentes em percentagem do PIB - indicadores da "intensidade" do turismo -, há margem para crescer.





Transportes ferroviários também abrandam. Fluviais escapam

A desaceleração no crescimento do número de passageiros também se faz notar em terra e no mar. O número de indivíduos a bordo dos comboios nacionais no terceiro trimestre subiu 3,7%, menos que nos três meses até Junho, quando ao crescimento foi de 4,2%. No metro, o mais recente aumento, de 3,7%, compara com o anterior de 5,3%.





Os transportes fluviais foram a excepção à regra, com um aumento de 3,3% no número de passageiros no terceiro trimestre, acima do crescimento de 1% do período anterior. O INE destaca o mês de Agosto, no qual aumento chegou aos 6,3%.