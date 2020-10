Custos com PPP aumentam para 1.548 milhões em 2021

O Governo prevê que os encargos líquidos com as parcerias público-privadas (PPP) aumentem no próximo ano para 1.548 milhões de euros, mais 27 milhões de euros do que estima agora os custos com esses projetos em 2020.



De acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, só os encargos líquidos com as PPP rodoviárias vão aumentar para 1.218 milhões de milhões euros – face aos 1.147 milhões em 2020.



Comparativamente com as estimativas apresentadas no OE para 2020, há uma redução da estimativa de receitas com as PPP rodoviárias, que se ficará a dever à atual pandemia. O Governo acreditava que esses proveitos pudessem atingir os 387 milhões este ano e 391 milhões no próximo, mas reviu essas projeções, respetivamente, para 310 e 356 milhões.



Com os encargos brutos a continuarem acima dos 1,5 mil milhões, os custos líquidos com as PPP rodoviárias ficarão 74 milhões acima do previsto no próximo ano, face às projeções feitos no orçamento que está ainda em vigor.



Os encargos com as PPP do setor ferroviário mantêm-se nos 54 milhões de euros em 2021 e os da saúde atinjem os 276 milhões.

No caso do setor aeroportuário, não foram considerados os fluxos financeiros associados ao contrato de concessão de serviço público aeroportuário atribuídos à ANA — Aeroportos de Portugal, uma vez que uma partilha de benefícios está prevista apenas a partir de 2023.





Em termos de riscos de responsabilidades contingentes com as PPP, o Executivo reconhece no documento que têm maior relevância as do setor rodoviário, sobretudo pelo volume e valor dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro apresentados nos litígios em curso (na sua maioria dirimidos em sede arbitral).



É que, adianta, em setembro último o valor global desses pedidos, submetidos por concessionárias e subconcessionárias rodoviárias, rondava os 638 milhões de euros, um valor que ainda assim representa um decréscimo na ordem dos 340 milhões de euros face ao apresentado no Relatório do Orçamento do Estado para 2020



"A redução verificada no valor global dos pedidos deve-se exclusivamente à resolução de litígios desde que o Relatório do Orçamento do Estado para 2020 foi apresentado, sem que, portanto, novos litígios ou pretensões compensatórias tenham sido formuladas", diz o Governo na proposta de OE.