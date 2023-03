De saída da TAP, ex-CEO promete levar IGF a tribunal

A agora exonerada CEO da TAP garante que vai "retirar todas as consequências legais" daquilo que diz ser um "comportamento discriminatório" da Inspeção-Geral de Finanças que lhe provocou "perplexidade".



A ameaça de Christine Ourmières-Widener está plasmada no contraditório do relatório da IGF sobre a polémica indemnização de Alexandra Reis quando saiu da companhia aérea.





"Vem a respondente manifestar a sua perplexidade ao constatar que, lamentavelmente, foi a única pessoa diretamente ouvida na auditoria que não foi ouvida pessoalmente perante a Inspeção-Geral de Finanças (IGF)", acusa Ourmières-Widener.O tom do lamento endurece na frase seguinte: "Fica devidamente registado este comportamento discriminatório por parte da IGF, relativamente ao qual não deixará de se retirar, em devido tempo, todas as consequências legais".A gestora garante que a sua responsabilidade pessoal "quanto ao cometimento das alegadas infrações financeiras inexiste ou será de considerar juridicamente insubsistente".Reiterando que a condução do processo de saída de Alexandra Reis "foi confiada a um escritório de advogados de renome" - a SRS Legal, cujo contrato foi entretanto rescindido pela transportadora aérea -, a ex-CEO sublinha que "não é portuguesa, não domina a língua portuguesa, não é jurista de formação, nem tem quaisquer conhecimentos jurídicos ou experiência de gestão de empresas do setor público em Portugal". Sendo que a intervenção no processo negocial nunca recaiu sobre a forma do acordo de cessação" do vínculo de Alexandra Reis.A TAP, argumenta, "sempre que necessário e conveniente, solicita aconselhamento jurídico externo especializado", que foi feito através da SRS Legal.A partir daí, assegura, "apenas foi sendo informada dos valores reclamados e da margem de de negociação de que dispunham", números esses que "transmitiu oportunamente ao Ministério das Infraestruturas e Habitação" através do secretário de estado mas "também com conhecimnento do Ministro". "Destes membros do Governo", afirma, "obteve as instruções e aprovações necessárias, às quais sempre deu integral cumprimento".A perplexidade de Ourmières-Widener tornou-se "ainda maior" depois de conhecer o relatório porque "não compreende nem aceita que no decorrer de todo o processo negocial, estes temas não tenham sido, em momento algum, invocados por nenhum dos envolvidos", referindo-se aos consultores jurídicos da TAP, aos de Alexandra Reis, e ao Governo.