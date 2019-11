Pedro Nuno Santos disse ainda que "o investimento que Portugal já está a fazer na modernização e na expansão da rede ferroviária nacional tem de representar uma oportunidade para recuperar a sua capacidade industrial de material circulante ferroviário".



Segundo o governante, o executivo está aberto "à criação de parcerias tecnológicas com empresas chinesas que operem neste setor, atraindo investimento, partilhando conhecimento e honrando os 40 anos de relações diplomáticas" entre os dois países".



O ministro recordou que o executivo está "a trabalhar numa versão atualizada do documento estruturante das opções de investimento para a próxima década", o Programa Nacional de Investimentos, que "dará prioridade ao transporte ferroviário".



Pedro Nuno Santos destacou também que está a decorrer o concurso público internacional para a construção de um novo terminal de contentores no porto de Sines, o terminal Vasco da Gama, num investimento de 650 milhões de euros.

Num discurso durante a 6.ª Gala da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, no Casino Estoril, o governante falou dos planos para as áreas que tutela, referindo que, no caso da ferrovia, "o investimento passa necessariamente pela renovação do material circulante"."Esta é uma oportunidade à qual as empresas chinesas já estão a responder, em particular para os metros de Lisboa e do Porto, e desejamos que assim o possam continuar a fazer", declarou.