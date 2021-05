Espanha copia sistema português para cobrar portagens nas vias rápidas

entre 1 e 1,5 cêntimos por quilómetro para os automóveis ligeiros e o triplo para os camiões, com o objetivo de obter uma receita anual para o Estado de 1.500 milhões de euros. O jornal espanhol acrescenta , mesmo, que o modelo a implementar será semelhante ao português, com a instalação de pórticos eletrónicos que identificam os veículos através de um aparelho instalado no carro (que em Portugal é mais conhecido como via verde).

O executivo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, inscreveu no seu plano de recuperação e resiliência a possibilidade de passar a cobrar portagens em outras estradas, além das autoestradas. O El País escrevia a 5 de maio a pretensão de se implementar "um mecanismo de pagamento" pelo uso da rede estatal de alta capacidade - vias rápidas (autovias) e autoestradas (autopistas) - a partir de 2024, abrindo, no entanto, a porta a estender o sistema de portagens a todas as estradas de grande capacidade em todo o país, tantos as estradas nacionais como as regionais.Uma possibilidade que já tem estado a causar grande polémica no país vizinho, com críticas de vários quadrantes; associações de consumidores e automobilistas até às transportadoras e uma parte dos governos regionais.Pouco ainda se sabe do sistema, mas este domingo o El País avança que as portagens deverá situar-se