Exportadores querem travar subida das taxas

As exportadoras lamentam que, se por um lado, o Governo propôs medidas de apoio a famílias e empresas para combater as dificuldades económicas resultantes da inflação, por outro, “aumenta os custos das empresas contribuindo negativamente para a espiral inflacionista, contrariando as orientações do Banco de Portugal e limitando o crescimento económico”.

Exportadores querem travar subida das taxas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Exportadores querem travar subida das taxas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar