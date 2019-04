Ferrovia no porto de Aveiro retirou mais de 10 mil camiões da estrada em 2018

No porto de Aveiro, o movimento ferroviário em 2018 aumentou 33,56% em relação ao ano anterior, atingindo mais de 256 mil toneladas e permitindo retirar das estradas cerca de dez mil camiões, anunciou aquela infraestrutura portuária.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o porto de Aveiro adianta que o total de comboios que percorreram aquele acesso ferroviário foi de 612 em 2018 "cerca de 12 por semana" e que os fluxos de mercadorias "incluíram a receção de cimento, pasta de papel e produtos metalúrgicos, destinados à exportação, e o envio de granéis sólidos alimentares para Espanha".

"Para além do incremento da competitividade, o impacto ambiental no transporte de mercadorias de e para o porto de Aveiro foi altamente reduzido, uma vez que em função da utilização da ferrovia foi possível retirar das estradas cerca 10.250 camiões", acrescenta a nota.

O comunicado afirma ainda que a "permuta modal " (utilização da ferrovia em detrimento do transporte rodoviário) aliada ao recente investimento na eletrificação do acesso ferroviário, "permitiu ao porto de Aveiro reduzir em 95% as emissões de CO2 [dióxido de carbono] neste tráfego de mercadorias".