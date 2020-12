Gasolineiras sobem margens e travam queda do preço dos combustíveis

As gasolineiras aproveitaram a pandemia para aumentar as suas margens, que subiram 33,8% na gasolina e 20,7%no gasóleo, de acordo com dados da ERSE, citados pelo Correio da Manhã desta quarta-feira.

