Se a nacionalização parcial avançar, o Estado ficará com dois lugares no conselho de supervisão da Lufthansa.



De acordo com o semanário alemão Der Spiegel, o Governo, composto pela coligação CDU/CSU -- do qual faz parte a Merkel - e SPD, pretende nacionalizar 25% da empresa, mas a decisão não foi consensual.



O SPD argumentou que o Estado deverá ter uma voz nas decisões do grupo, enquanto a CDU estava relutante em relação à ideia de haver uma influência muito visível do Governo.



Contudo, o ministro das Finanças, Olaf Scholz (SPD), terá conseguido impor o seu ponto de vista.



"O Governo está a manter discussões com a empresa e a Comissão Europeia (CE). A decisão é esperada em breve, mas não posso adiantar mais detalhes sobre as discussões que estão a decorrer", disse Angela Merkel, citada pela agência France-Presse, durante uma conferência de imprensa, em Berlim, sobre o acordo que poderá levar a uma nacionalização parcial do grupo.Em causa está um plano de resgate do grupo europeu que agrega várias transportadoras aéreas de cerca de nove mil milhões de euros. Já ao final da noite, a Lufthansa confirmou estar em conversações avançadas com o governo no sentido de finalizar este apoio.