Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, explicou que estas linhas de financiamento "permitem apoiar o processo de capacitação das autoridades de transporte, projetos para a implementação de transporte flexível em zonas de baixa densidade, bem como a aquisição de sistemas e aplicações eletrónicas de informação, interação e serviço ao público".



"Este é mais um complemento daquilo que estamos a fazer noutras áreas, como o programa de apoio à redução tarifária. Trata-se de novos modelos de transporte mais modernos e amigos do ambiente", sublinhou o governante.



Para o apoio à implementação de transporte flexível serão disponibilizados 500 mil euros, destinados ao desenvolvimento de aplicações ou plataformas eletrónicas, para gestão de pedidos.



Já no que respeita à capacitação das autoridades de transporte, o apoio previsto é de 300 mil euros, para contratualização do serviço público de transportes, que abrange assessoria técnica, ações de formação e implementação de sistemas.



As candidaturas podem ainda abranger a realização de projetos e estudos sobre procura, gestão de percursos, capacidade de oferta e modelo de financiamento do serviço destinado a zonas dispersas e de baixa densidade populacional.



Este pacote de apoio inclui também uma linha de financiamento de 350 mil euros, destinada a municípios com operadores internos e operadores de serviço público de transporte coletivo de passageiros.



As Comunidades Intermunicipais, municípios e operadores poderão submeter as candidaturas online até ao dia 31 de maio, através dos sites oficiais do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) bem como do Grupo de Trabalho para a Capacitação das Autoridades de Transportes (GTAT).

