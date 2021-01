"Guerra dos contentores" faz preços nos portos dispararem 300%  

Uma falha crítica nos contentores disponíveis para transportarem produtos está a determinar uma crise nos preços.





O problema é principalmente visível na Ásia, apesar de outras partes do mundo também terem sido atingidas, avança a CNBC. Atores da indústria afirmam que as empresas, desesperadas, estão a aguardar durante semanas que os seus produtos cheguem ao destino, pelo que estão a pagar um extra para acelerar o processo, desequilibrando os preços.





É que, tendo em conta a evolução das economias durante a pandemia, a China começou a exportar muito mais para o ocidente do que o contrário, desequilibrando a dinâmica de transporte previamente instalada.





Em dezembro, as taxas sobre as cargas que viajam da Ásia para o norte da Europa aumentaram 264%, em comparação com o ano anterior, indica a empresa de soluções de logística Resilience36. Da Ásia para os Estados Unidos, a subida da taxa foi de 145%. Já em comparação com os preços de março, houve um aumento de 300% nas rotas que ligam o gigante asiático à maior economia do mundo e ao bloco europeu.





Fora da Ásia, os Estados Unidos e países europeus como a Alemanha, a Áustria e a Hungria também já estão a sofrer da escassez de contentores, prejudicados pela avidez com que o continente asiático os está a solicitar.