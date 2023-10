Inflação vai ajudar Estado a reduzir encargos com as PPP das estradas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de inflação dos próximos anos vai ajudar o Estado a reduzir os encargos líquidos com as parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias, uma vez que ela serve de referencial para a atualização anual das taxas de portagem. Para fontes do setor contactadas pelo Negócios, será esse impacto na receita gerada nessas concessões uma das justificações para a grande redução nos custos públicos

...