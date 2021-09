IP compensada por redução de portagens e CP por queda nos alfa

CP e IP são duas empresas que o secretário de Estado das Infraestruturas tutela que no último ano sofreram os efeitos da pandemia. Além da compensação de “dezenas de milhões” devido às restrições impostas pelo Governo, a operadora ferroviária está a reclamar mais 10 a 15 milhões para cobrir perdas com o serviço alfa. Já a IP, assegura Jorge Delgado, será compensada, como “ todas as concessionárias”, pela decisão de redução de portagens.

