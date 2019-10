As ligações fluviais vão começar a parar pelas 13:00 e devem ser retomadas a partir das 17:55.



"Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais e estações serão encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança", explica a Transtejo, numa mensagem colocada na sua página na internet.



A empresa acrescenta que por "motivos de manutenção operacional e de realização de assembleia-geral de trabalhadores Transtejo", o serviço de transporte de veículos na ligação entre Trafaria--Porto Brandão--Belém vai estar interrompido na terça-feira entre as 10:00 e as 18:30.

A empresa Transtejo, responsável por ligações fluviais no rio Tejo, anunciou hoje que está prevista uma paralisação das carreiras ao início tarde de terça-feira devido a uma assembleia-geral de trabalhadores.Segundo a empresa, está prevista a "interrupção temporária de serviço" nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria com Lisboa, devido à assembleia-geral, convocada pela Comissão de Trabalhadores da Transtejo.