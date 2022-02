Maersk antecipa a normalização do transporte marítimo no segundo semestre

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A gigante do comércio global A.P. Moller-Maersk indicou que as interrupções nas cadeias de abastecimento que abalam economias do mundo todo podem normalizar em poucos meses. A sinalização alivia receios de um período mais prolongado de caos no transporte marítimo, que tem vindo a pressionar a inflação junto dos consumidores, criando perturbações nos stocks das retalhistas e na produção nas fábricas....