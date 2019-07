A Medway pretende retomar em meados do próximo ano um comboio com destino ao centro da Alemanha. Esta solução chegou a ser tentada em 2012, então pela CP Carga, mas viria a ser suspensa no ano seguinte. Na altura era designado por "comboio Autoeuropa".

Este comboio implica o estabelecimento de parcerias com operadores ferroviários, bem como com operadores logísticos.



Carlos Vasconcelos disse ainda que a oferta "terá de ser diária" para que "faça sentido".



O presidente da Medway disse que este comboio não será apenas centrado na Autoeuropa, quer na importação de peças para a fábrica de Palmela quer para a expedição de peças da unidade da Volkswagen para a Alemanha.

A Medway pretende retomar em meados do próximo ano um comboio com destino ao centro da Alemanha para transportar produtos portugueses para exportação e importações de produtos, principalmente da Alemanha, revelou esta terça-feira Carlos Vasconcelos, presidente da Medway, num encontro com jornalistas.O responsável indicou que o comboio já tem nome: "Vasco da Gama". Neste momento, acrescentou, ainda estamos a trabalhar nesse projeto. "É um processo moroso, mas já constatámos que há procura e, se tudo correr bem, contamos que possa começar a operar em meados do próximo ano".