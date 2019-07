Bruno Silva, "managing director" da empresa, detalhou que, para além destas 70 novas contratações, está previsto o ingresso de "cerca de 10 agentes de acompanhamento" até ao fim do ano.



No balanço dos primeiros quatro anos desde a privatização da CP Carga, Carlos Vasconcelos destacou alguns indicadores. Ao nível do investimento, notou, o montante aplicado ascende a 25,4 milhões de euros. E em termos de receitas, registou-se um acréscimo de 11% entre o final de 2015 e o final do ano passado, situando-se próximas dos 79 milhões de euros.



O resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) "cresceu cinco vezes", superando já os quatro milhões de euros.



E, de prejuízos de 12 milhões de euros em 2015, a empresa passou para um resultado líquido negativo de 213 mil euros no ano passado, o que, segundo Carlos Vasconcelos, permite acreditar que a Medway registe lucros já em 2019, um ano antes do previsto aquando da privatização. Também a dívida líquida evoluiu favoravelmente, reduzindo-se "para metade", nos 51 milhões de euros.

A Medway, empresa que sucedeu à CP Carga após a privatização, vai contratar "70 colaboradores até setembro" e "até ao final do ano serão contratadas mais pessoas", anunciou esta terça-feira o presidente da empresa, Carlos Vasconcelos, num encontro com jornalistas.O responsável sublinhou que, no final do primeiro semestre, a Medway contava com 641 colaboradores, mais 13,1% do que no final de dezembro de 2015. A massa salarial situou-se em quase oito milhões de euros no final de junho, uma subida de 26%, tendo o aumento médio por colaborador crescido 11% face a 2015.