Ministro: Ligações ferroviárias internacionais repostas só após acordo da Renfe

"Nós não conseguimos ter as ligações internacionais sem o acordo da Renfe", acentuou, em declarações aos jornalistas.Falando à margem da inauguração de uma nova ligação rodoviária entre Mondim de Basto e Celorico de Basto, conhecida como variante à EN210, o governante falou de "um trabalho que ainda está a ser feito com a Renfe, que não tem revelado, até ao momento, interesse em mantê-las [as ligações]"."Elas têm um custo muito significativo para a CP", indicou, concluindo: "Temos de avaliar, mas neste momento estamos ainda a trabalhar com a Renfe para perceber da viabilidade das ligações".