Municípios contestam falta de oferta e verba para descer passes

A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo quer um reforço da verba para reduzir tarifas nos transportes e aumentar a oferta. Também o Alentejo Litoral diz ter uma cobertura de rede insuficiente. No Oeste os municípios vão investir o triplo do exigido.