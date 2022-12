Novas greves na TAP ameaçam Natal e Ano Novo

As datas das greves ainda não foram definidas, mas o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) admite que possam coincidir com o Natal e fim de ano.

Novas greves na TAP ameaçam Natal e Ano Novo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novas greves na TAP ameaçam Natal e Ano Novo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar