Novo contrato de concessão daria ao Metro 42 milhões este ano

O Metro de Lisboa calculou em 42,3 milhões de euros os créditos sobre o Estado pelas obrigações de serviço público e gastos com complementos de pensões com a aprovação do novo contrato de concessão ainda em 2020, mas não acredita agora que aconteça.

