Número de passageiros nos aeroportos em outubro supera nível de 2019

O número de passageiros que passaram pelos aeroportos nacionais superou em outubro, pela primeira vez, o nível de 2019. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), passaram pelos aeroportos portugueses 5,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 42,6% face ao ano anterior e de 4% face ao valor registado em outubro de 2019.A comparação com 2019 acontece por ser o último ano antes da pandemia de covid-19, que levou a sucessivos confinamentos em todo o mundo, deixando o setor do turismo e viagens praticamente suspensos durante vários meses.No que diz respeito às toneladas de carga e correio, foram movimentadas 19,1 mil, mais 5,1% face ao ano anterior, mas menos 3,4% do que em outubro de 2019.Em média, no mês de outubro deste ano desembarcaram 90,7 mil passageiros por dia nos aeroportos lusos, superando também o valor observado em outubro de 2019 (85,9 mil). Destes, 81,9% corresponderam a tráfego internacional, a maioria provenientes do continente europeu, detalha o INE."Relativamente aos passageiros embarcados, 82,2% corresponderam a tráfego internacional, tendo como principal destino aeroportos no continente europeu (69,9% do total)", aponta o instituto português de estatísticas, que refere que, apesar de o movimento diário de aeronaves e passageiros ser muito influenciado por flutuações sazonais e de ciclo semanal, "foi significativamente afetado pela pandemia".Entre janeiro e outubro de 2022, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais subiu 145,5% face ao período homólogo, mas menos 7% face a outubro de 2019.Por aeroportos, o de Lisboa movimentou a maior percentagem: 48,7% do total. Contudo, foi o de Faro aquele que registou o maior crescimento face a 2021, com um crescimento de 167,6%) e do Porto que teve a maior aproximação aos níveis de 2019 (-4,2%).