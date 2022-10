Carris recupera passageiros mas está ainda aquém do pré-pandemia

O número de passageiros na Carris está a aproximar-se aos valores de 2019, mas ainda não deverá ser este ano o regresso à plena normalidade. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da empresa pública de autocarros em Lisboa antecipa que, no final do ano, a Carris atinja os 135 milhões de passageiros, o que representa 93% dos passageiros de 2019. "Estamos muito otimistas em relação à procura", diz Pedro Bogas.O presidente da Carris gostaria, ainda assim, de ver nos próximos anos uma maior aproximação aos valores máximos atingidos pela empresa nas últimas duas décadas: "São valores bons, mas não são ótimos, porque a Carris, na primeira década deste século, atingiu mais de 170 milhões de passageiros"."Gostávamos muito de poder vir a atingir, pelo menos, no horizonte até 2025, os 160 milhões", afirma Pedro Bogas. "Significa retirar muitos carros da cidade".O responsável da Carris dá nota ainda da recuperação do turismo, que "já é notória", mas "não está com um peso tão significativo como antes da pandemia".