Portagens devem manter preços em 2021

Os preços das portagens nas autoestradas portuguesas não deverão sofrer alterações a 1 de janeiro de 2021, tendo em conta que, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços ao consumidor (IPC) de outubro, excluindo habitação, é de -0,18%.



A taxa de inflação homóloga de outubro, sem habitação, no Continente, que terá ainda de ser confirmada pelo INE a 11 de novembro, é o indicador que serve de referência à atualização anual das taxas de portagem.





Por lei, as concessionárias de autoestradas têm de entregar ao Governo até 15 de novembro a sua proposta para a revisão das portagens para entrar em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte, sendo que mesmo que o IPC seja negativo não está prevista a possibilidade de descida nos preços.





Em 2016, as taxas de portagem tiveram uma atualização de 0,62%, em 2017 de 0,84%, em 2018 de 1,42% e em 2019 de 0,88%. Em 2020, também pelo facto de o indicador que serve de referência à atualização ter sido negativo, as taxas de portagem ficaram inalteradas.



Para além de não haver aumento das taxas de portagem no conjunto das autoestradas portuguesas, no próximo ano haverá uma descida de preços em vias do interior.



O Governo aprovou este mês a introdução de descontos em algumas das antigas Scut a partir de 1 de janeiro, o qual será de 25% aplicado a partir do oitavo dia de circulação num mês para os veículos das classes 1 e 2.

Este desconto vai incidir sobre determinados lanços ou sublanços da A22 – Algarve, A23 – Beira Interior, A24 – Interior Norte, A25 – Beiras Litoral e Alta, A28 – Norte Litoral, A4 – subconcessão AE transmontana, A4 – Túnel do Marão, A13 e A13-1 - subconcessão do Pinhal Interior.