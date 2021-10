Portagens devem subir mais de 1,8% em 2022

Depois de dois anos sem sofrerem alterações, as taxas de portagem nas autoestradas nacionais devem ter uma atualização na ordem dos 1,84% no próximo ano, tendo em conta a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor de outubro, divulgada esta sexta-feira pelo INE.

Portagens devem subir mais de 1,8% em 2022









