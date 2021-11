Portagens vão aumentar 1,83% em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de dois anos sem sofrerem alterações, as taxas de portagem nas autoestradas nacionais vão ter uma atualização de 1,83% no próximo ano, tendo em conta o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de outubro, divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





O INE tinha apontado, a 29 de outubro, na estimativa rápida do IPC do mês passado que a taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, no continente - o indicador que serve de referência à atualização das portagens - teria sido de 1,84%. Agora, reviu o valor final para 1,83%.





Por lei, as concessionárias de autoestradas têm de entregar ao Governo até 15 de novembro a sua proposta para a revisão das portagens para entrar em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte.





A dimensão da subida que terá lugar no próximo ano irá ainda ser apurada em cada troço, já que o método de atualização das portagens inclui um mecanismo de arredondamento das taxas para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo. Ou seja, se os aumentos forem inferiores a 2,5 cêntimos a portagem manter-se-á inalterada, enquanto se o aumento for superior a 2,5 cêntimos há um arredondamento automático para cinco cêntimos.





Quer em 2020 como em 2021 o indicador que serve de referência a esta atualização de preços foi negativo, tendo as taxas de portagem ficado inalteradas. Em 2019 as portagens nas autoestradas nacionais sofreram uma atualização de 0,88%, em 2018 de 1,42%, em 2017 de 0,84% e em 2016 de 0,62%.