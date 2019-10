Preços dos transportes aumentam 0,38% em 2020

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes anunciou esta sexta-feira que a taxa de atualização tarifária no transporte público de passageiros a 1 de janeiro de 2020 vai ser de 0,38%. Uma subida que tem como referência a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro do 2019 e setembro de 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística.





As autoridades de transportes (Estado, municípios, Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas) têm até ao dia 15 de novembro para fixar a taxa de atualização tarifária a vigorar nos serviços de transportes de passageiros sob sua jurisdição.