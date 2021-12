PSD insiste com Governo sobre medidas para mitigar preço dos fretes

O grupo parlamentar do PSD voltou a questionar o Governo sobre a disrupção no setor dos transportes marítimos no sentido de saber se pretende tomar medidas para mitigar os efeitos que este fenómeno tem provocado nas empresas portuguesas que dependem de atividades de exportação e importação.





Já em julho, o grupo parlamentar social-democrata tinha questionado os Ministérios das Infraestruturas e da Economia sobre as consequências do aumento do preço dos fretes marítimos para as empresas nacionais, perguntas que até agora não obtiveram resposta.





Em comunicado, onde dá nota de novas questões sobre o tema enviadas ao gabinete de Pedro Nuno Santos, os deputados do PSD sublinham que "são já vários os países que tomaram medidas para fiscalizar o que se está a passar no setor, procurando mitigar os efeitos dos preços que estão a ser praticados, como é o caso dos Estados Unidos, da Índia e da China".





Do lado do Governo português, frisam que "além da resposta de que estariam a ser avaliadas eventuais medidas de ação, desconhece-se qualquer esforço empreendido sobre esta matéria, pese embora o conhecimento que têm da situação".





Lembrando que o problema surgiu com o impacto inicial da pandemia, que promoveu a disrupção da cadeia logística, afetando o posicionamento de contentores, a atividade dos portos e o número de navios em circulação, os social-democratas salientam que a situação "motivou um aumento dos preços sem precedentes".



"O preço dos fretes continua sem descer", dizem, acrescentando que "as recentes práticas das companhias de transporte marítimo, nomeadamente a adição de sobretaxas e a alteração de condições pré-acordadas entre as partes" foram denunciadas pela Associação de Transitários de Portugal (APAT) no final de 2020.



Por outro lado, referem ainda que, de acordo com a Sea-Intelligence, o transporte marítimo de contentores terminou 2020 com um EBITDA de 14 mil milhões de dólares, constituindo o melhor resultado dos últimos oito anos.