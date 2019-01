Receitas de portagem da IP crescem 8% para quase 400 milhões em 2018

A Infraestruturas de Portugal (IP) obteve no ano passado uma receita com portagens rodoviárias de 392,7 milhões de euros, um valor que representa um crescimento de 8% - mais 28,2 milhões de euros - relativamente ao ano anterior, avançou a empresa em comunicado.





Quer nas concessões com portagem real, quer nas que dispõem de portagem eletónica, quer nas subconcessões o aumento destes proveitos foi de 8% em 2018.





A maioria da receita, explica a IP, foi obtida em autoestradas equipadas com sistemas de cobrança exclusivamente eletrónica de portagem.





Nestas vias – os troços da IP da A23, as concessões Costa da Prata, Grande Porto, Norte Litoral, Beiras Litoral e Alta, Interior Norte, Algarve e Túnel do Marão -, as receitas de portagem somaram 256,6 milhões de euros.



Já nas concessões com portagem real – A21, Norte e Grande Lisboa -, as portagens renderam 105,3 milhões de euros à IP.



Nas subconcessões – Transontana, Baixo Tejo, Pinhal Interior e Litoral Oeste - foram obtidos 30,8 milhões.



No comunicado, a IP diz ainda que "para este resultado contribuiu decisivamente a melhoria no nível de eficiência dos sistemas de cobrança, bem como o gradual e consistente aumento do volume de tráfego nas autoestradas nacionais, uma realidade impulsionada também pelos incentivos à utilização destas vias, nomeadamente pela aplicação do regime de modulação do valor das taxas de portagem".