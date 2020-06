Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) admitiu que o impacto orçamental das injeções de capital na TAP e no Novo Banco pode ser maior do que o previsto atualmente no orçamento suplementar.

"Existem vários fatores de risco em torno das projeções orçamentais" do orçamento suplementar, escreve a UTAO numa análise ao documento publicada nesta terça-feira, 16 de junho. O destaque vai para as injeções e transferências de capital previstas para a TAP e o Novo Banco.



Centeno foi excelente ministro



projetos de lei, do PAN e PEV, com novas regras para a nomeação do governador do Banco de Portugal, terem sido aprovados na semana passada, no Parlamento. Vão baixar agora à especialidade.





Para além do caso da TAP, Rui Moreira abordou também a saída de Mário Centeno do cargo de ministro do Estado e das Finanças, dizendo que este foi um "excelente ministro".Quanto à sua possível ida para o Banco de Portugal, Moreira prefere abster-se de comentar, mas diz não conseguir compreender "que se façam leis à medida para o impedir de ir. Isso seria muito pouco democrático".Isto depois de doisQuestionado sobre a possível ida para o conselho do clube azul e branco, depois do presidente reeleito Pinto da Costa ter dito que não se teria recandidatado se Rui Moreira tivesse avançado, o atual líder da Câmara Municipal não vê nenhuma incompatibilidade em conciliar o cargo de vice presidente do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto e o de Presidente da Câmara."É um cargo consultivo e não remunerado e parece-me mesmo que a presença da Câmara num órgão destes devia ser mesmo por inerência", acrescenta Moreira.Refere ainda que não se vai recandidatar a um terceiro mandato na Câmara. Na entrevista à Antena 1, garante mesmo que "não ocupará nenhum cargo político depois de ser Presidente da Câmara do Porto, muito menos, fora do Porto".