Ryanair regressa aos lucros, mas avisa sobre o futuro. Pondera sair da bolsa de Londres

A Ryanair regressou aos lucros trimestrais pela primeira vez desde o início da pandemia. A companhia aérea com sede em Dublin avisou, no entanto, para os custos e anunciou estar a ponderar abandonar a bolsa de Londres.A empresa irlandesa lucrou 225 milhões de euros entre julho e setembro, tendo registado o primeiro trimestre de resultados líquidos positivos desde o último de 2019, de acordo com as contas apresentadas ao mercado esta segunda-feira. Tal como acontece com as restantes empresas do setor, a companhia tem sido fortemente penalizada pela pandemia.A maior companhia low-cost da Europa tem usado a base alargada de baixos custos para recuperar e aprovado os buracos deixados por outras companhias para expandir pela região nos últimos meses.As receitas subiram 83% para 2,15 mil milhões de euros, acima do ritmo de crescimento dos custos operacionais (de 60%) para 2,2 mil milhões de euros. Para a totalidade do ano, a Ryanair estima uma perda entre 100 e 200 milhões de euros, acima da projeção dos analistas.A expectativa é que a capacidade volte a níveis pré-pandemia na primavera, mas a recuperação será feita à custa da rentabilidade. "Penso que o breakeven será improvável este ano. Estou muito focado no próximo ano", disse o CEO, Michael O'Leary, em declarações à Bloomberg Television.Apesar dos resultados positivos, estes ficaram abaixo das estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg. Em resultado, os títulos deram o maior tombo em três meses no arranque da sessão, mas acabaram por inverter e, ao final da manhã, as ações avançam 2,6%.Além de ter apresentado as contas trimestrais, a Ryanair também anunciou que está a considerar abandonar a bolsa de Londres. A empresa tem atualmente um dual listing, sendo que a negociação primária acontece em Dublin e Londres é secundária. O CEO anunciou que o board está a rever esta situação.O delisting está relacionado com o Brexit e o cumprimento das regras da União Europeia. O'Leary explicou que a negociação em Londres "reduziu-se materialmente" este ano, "consistentemente com a tendência geral de negociação de ações de empresas da UE pós-Brexit".