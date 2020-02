TAP voa em janeiro com salto de 13% nos passageiros

A TAP transportou 1,23 milhões de passageiros no mês de janeiro, mais 145 mil do que em igual mês do ano passado, o que se traduz num crescimento de 13,3%.

As rotas dentro da Europa (excluindo Portugal) são as que mais contribuem, com 83 mil passageiros, mais 13,2% do que no ano anterior. O segundo ‘grande destino’ é a América do Norte, que contou mais 28 mil passageiros do que em janeiro de 2019.

A taxa de ocupação dos voos também cresceu, uma vez que o salto na procura não foi acompanhado pela oferta. A taxa está, neste momento, nos 75,3%.

O número de passageiros a voar com a companhia aérea no primeiro mês do ano quase duplicou (aumentou 1,6 vezes) em cinco anos. Em 2015, por estas datas, a TAP transportava 779 mil passageiros.

A justificar o recente desempenho está a concretização, mesmo antes do prazo definido no programa de privatização, dos objetivos definidos para a companhia aérea há cinco anos, dos quais se destacam a renovação da frota e o fortalecimento da rede.