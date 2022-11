Títulos dos transportes ocasionais podem subir até 6,11% em 2023

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) confirmou que a 1 de janeiro de 2023 não haverá aumento dos preços dos passes do transporte público e que será também mantido o tarifário vigente em 2022 para os títulos de transporte da CP referente aos serviços regulares.





No entanto, adianta que os títulos e tarifas de transportes ocasionais ficarão abrangidos pelo limite da taxa de atualização tarifária (TAT) de 6,11% no próximo ano.



A TAT para o transporte público coletivo de passageiros, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2023 tem como valor máximo a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro do 2021 e setembro de 2022, ou zero quando esta taxa for negativa, explica a AMT.



De acordo com o regulador liderado por Ana Paula Vitorino, "nos termos dos dados publicitados pelo Instituto Nacional de Estatística, a TAT para 2023 é de 6,11%".



No entanto, a AMT recorda que para 2023, devido ao atual contexto macroeconómico e a taxa da inflação, o Governo já determinou o não aumento de passes do transporte público e a manutenção, durante esse ano, do tarifário vigente em 2022 para os títulos de transporte da CP, "sem prejuízo da respetiva compensação a atribuir pelas autoridades de transportes

competentes".



O regulador diz ainda que os tarifários atualizados aprovados pelas autoridades de transportes deverão ser enviados à AMT até ao dia 31 de dezembro de 2022.