Transportadoras vão parar um quinto da frota a partir de segunda-feira. São cerca de 300 camiões

Várias empresas de transporte rodoviário de mercadorias decidiram este domingo paralisar a partir já desta segunda-feira 20% das suas frotas, anunciou Paulo Paiva, porta-voz da Plataforma para a Sobrevivência do Setor, em declarações à SIC Notícias.O responsável adiantou que isto representa entre 300 a 320 camiões.Os empresários reunidos em Castanheira do Ribatejo já tinham indicado a sua discordância face à proposta do Governo de uma linha de crédito, exigindo "medidas imediatas".Os empresários admitem que poderão aumentar o número de viaturas paradas se o Governo não responder às exigências, "caso seja necessário até à paralisação total", disse Paulo Paiva, adiantando que a paragem que arranca amanhã será "por tempo indeterminado"."O que precisamos é de liquidez imediata nas empresas", sublinhou Paulo Paiva.