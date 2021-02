Transportes perderam mais de 220 milhões de passageiros em 2020

Apesar de 2020 ter começado com um reforço da procura pelo transporte público, as principais empresas de Lisboa e Porto terminaram o ano com uma diminuição de 46% no número de passageiros. O Metro da capital registou a maior queda.

Transportes perderam mais de 220 milhões de passageiros em 2020









