Transportes públicos no Luxemburgo passam a ser gratuitos a partir de 2020

Para combater um dos maiores fluxos de trânsito da Europa, o Luxemburgo anunciou que irá tornar gratuitos todos os transportes públicos – incluindo comboios, autocarros e elétricos –e já tem data para a medida entrar em vigor: março de 2020, indica a CNN.

Com uma população de 600 mil habitantes em pouco mais de 2,5 quilómetros quadrados, o Luxemburgo tem nos países vizinhos de França, Bélgica e Alemanha uma estratégia para evitar os altos custos na habitação. No entanto, os cerca de 30 minutos de duração da viagem até à capital luxemburguesa, com o mesmo nome, têm-se tornado um problema para os mais de 180.000 trabalhadores que vivem nestas zonas.

Em 2016, o Luxemburgo tinha 662 automóveis para cada mil pessoas, com este a ser o "principal meio de transporte", de acordo com um relatório de 2017 do Ministério da Sustentabilidade e Desenvolvimento de Infraestruturas. Só nesse ano, os condutores do Luxemburgo gastaram uma média de 33 horas no trânsito para chegar ao local de trabalho.

A medida inovadora custará ao país um total de 491 milhões de euros por ano, com uma perda dos cerca de 40 milhões de euros gerados através de bilhetes.

"O Luxemburgo está em boa forma e nós, o governo, queremos que as pessoas beneficiem do bom estado da economia", afirmou Dany Frank, porta-voz do Ministério da Mobilidade e Obras Públicas luxemburguês. No entanto, a isenção do pagamento dos transportes públicos poderá dissuadir as pessoas que normalmente prefeririam caminhar ou andar de bicicleta nas áreas urbanas.