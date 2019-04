Uber gastou 2 milhões em lóbi para limitar o trânsito em Nova Iorque

A plataforma de transporte de veículos descaracterizados pressionou várias partes no sentido de avançar com uma taxa sobre o trânsito em Nova Iorque. Tanto a Uber como a maior rival preferem esta alternativa à limitação de veículos em circulação.

Amr Abdallah Dalsh/Reuters

A Uber já gastou 2 milhões de dólares com o objetivo de promover uma medida que visa impor taxas sobre o trânsito em Nova Iorque, avança o Financial Times. A medida foi incluída no orçamento do Estado da "grande maçã" durante o fim de semana.



A publicação britânica escreve que a Uber foi a maior defensora da campanha que sugeria o lançamento de uma taxa sobre os veículos a entrarem na zona de Manhattan por uma das ruas de maior congestionamento, a 60.ª.



A Uber é acusada de ter pressionado legisladores, pago anúncios televisivos e contribuído com 700.000 dólares para financiar o grupo ativista Fix Our Transit ("reparem o nosso trânsito"). E este não terá sido o primeiro movimento com um objetivo semelhante a ser apoiado pela empresa.



Tanto a Uber como a Lyft têm sido acusadas pelo crescente congestionamento que se tem verificado nas cidades norte-americanas. A autoridade dos transportes de São Francisco responsabiliza estas empresas por metade do aumento no tráfego entre 2010 e 2016. Posto isto, as rivais assumem como medida preferida a taxação sobre o trânsito, em oposição à limitação de veículos em circulação.



Uma vez que a medida defendida pela Uber se encontra prevista no orçamento desde este fim de semana, deverá ser adotava em 2021. Os proveitos reverterão a favor do desenvolvimento da rede de transportes públicos da cidade.