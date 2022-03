AHRESP pede reforço da dotação de linha de apoio ao turismo 2021

"No contexto de grande incerteza que vivemos atualmente, as empresas do turismo foram apanhadas pelo aumento brutal dos custos operacionais, numa fase em que tentavam lentamente reerguer-se após dois anos de pandemia covid-19 e severos prejuízos financeiros", lê-se no documento.De acordo com a associação, "por esse motivo, é fundamental dotar estas empresas de instrumentos de apoio financeiro capazes de garantir a sua sobrevivência e assegurar que conseguem fazer face à subida do preço da energia e das matérias-primas".Assim, a AHRESP defendeu "o reforço urgente da dotação da Linha de Apoio ao Turismo 2021, lançada pelo Banco Português de Fomento no final do ano anterior, garantindo o acesso universal a todas as empresas que precisam de financiar as suas necessidades de tesouraria imediatas".A associação recordou que "esta linha pode conceder financiamentos bancários de curto, médio e longo prazo para necessidades de tesouraria e para investimento em ativos fixos corpóreos e incorpóreos".Esta linha contava com uma dotação de 150 milhões de euros, segundo a informação divulgada na página do Banco do Fomento.Em 15 de março, a AHRESP defendeu que a linha de crédito de 400 milhões de euros para enfrentar subidas de preços da energia deve abranger as empresas do turismo e restauração, "que estão a sofrer significativamente com o aumento de custos".Em comunicado, a AHRESP recordou que, "para enfrentar as gravíssimas subidas de preços da energia, o ministro da Economia anunciou uma linha de crédito de 400 milhões de euros dirigida a empresas com peso significativo nos fatores de produção ou com necessidades de tesouraria acrescidas", para defender que a restauração e o alojamento turístico sejam abrangidos.Segundo a associação, "também os setores da Restauração, Similares e do Alojamento Turístico estão a sofrer significativamente com o aumento de custos e, por essa razão, estes setores devem também ser abrangidos".